Sinkeldam van start in MTB Beachrace Zeeland

Foto: Orange Pictures



Tom Dumoulin

Sinkeldam en Curvers staan beiden onder contract bij Team Sunweb. Sinkeldam deed vorig jaar ook al mee en werd toen tweede achter Tom Dumoulin. Sinkeldam en Curvers rijden de wedstrijd in voorbereiding op hun wegseizoen.



Europees kampioenen

Jasper Ockeloen, die in december in Scheveningen de eerste Europese titel strandrace won, staat ook op de deelnemerslijst. Ockeloen werd vorig jaar derde. Ook journalist Thijs Zonneveld, die in 2015 Nederlands kampioen werd, doet mee.



Pauliena Rooijakkers, de Europees kampioene bij de vrouwen, staat ook aan de start.



42 kilometer

De wedstrijd begint zondag om 10.30 uur en kent een lengte van 42 kilometer. De renners rijden over het strand van Scharendijke naar Westenschouwen en keren daarna terug naar Scharendijke.