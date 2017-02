Breskens en Wolphaartsdijk weer in Eredivisie Zeilen

Ranglijst

Breskens eindigde vorig jaar als nummer 8 op de eindranglijst. Wolphaartsdijk vond zichzelf terug op de 15e plek. Aan de Eredivisie Zeilen doen ook dit jaar weer 18 teams mee, daarvan zijn er nu 16 bekend.



Veere

In 2017 bestaat de zeilcompetitie uit vijf wedstrijden. De vierde speelronde vindt net als afgelopen jaar plaats in Veere. Dat gaat gebeuren in het weekend van 1 tot en met 3 september.



