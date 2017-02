'Vlissingen kan niet meer bezuinigen' (video)

Artikel 12

Vlissingen heeft de status van artikel 12-gemeente, door torenhoge schulden. De gemeente staat onder financieel toezicht van de provincie Zeeland en het Rijk en heeft de opdracht gekregen zoveel mogelijk te bezuinigen. De gemeente Vlissingen bezuinigt tot aan 2030 al tientallen miljoenen euro's, door belastingen te verhogen, en door onder meer fors te bezuinigen op sport en cultuur, zoals de bibliotheek.



Belastingen

Maar in het rapport van het ministerie staat dat Vlissingen nog veel meer kán en dus móet snijden. Volgens inspecteurs van het ministerie kunnen belastingen nog verder omhoog en moeten bijvoorbeeld meer leegstaande gebouwen in de verkoop. Ook kan de uitvoering van taken goedkoper. Dat is bijvoorbeeld het geval bij werkvoorziening Orionis, dat mensen weer aan een baan helpt.



Leefbaarheid

Als Vlissingen niet wil meewerken aan extra bezuinigingen, kunnen er maatregelen worden opgelegd, staat in het rapport. Maar volgens wethouder De Jonge kunnen belastingen niet nog verder omhoog. Nog meer bezuinigen op cultuur zou de leefbaarheid van de stad bedreigen. "We spannen ons maximaal in om ons steentje bij te dragen. Maar we zullen ook in de gaten houden waar wij vinden dat de grens is bereikt. En dat is het gesprek dat we nu voeren met het ministerie."



Voorbeeld

De Jonge denkt dat Vlissingen nu zo streng wordt aangepakt, omdat het ministerie een voorbeeld wil stellen. Andere gemeentes in ons land, die zelf ook in de financiële problemen zitten, zouden nauwlettend volgen wat er met Vlissingen gebeurt met die artikel 12-status. "Ik denk ook dat bij het ministerie het beeld leeft, dat als Vlissingen er in de beeldvorming te makkelijk vanaf komt, dat ze dan wel een nummertjes-automaat kunnen neerzetten omdat dan andere gemeentes ook om hulp komen vragen", aldus De Jonge.