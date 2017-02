Kerkhove door bij De Noormannen

WESTKAPELLE - Lennard Kerkhove is ook volgend seizoen trainer bij De Noormannen, de voetbalclub uit zijn woonplaats Westkapelle. Zijn contract is donderdag verlengd.

Koploper

Kerkhove is al enkele jaren aan De Noormannen verbonden. Eerst twee seizoenen als assistent-trainer van de toenmalige hoofdtrainer Ad Poortvliet. Sinds het seizoen 2015-2016 is Kerkhove hoofdtrainer. Momenteel is De Noormannen koploper in de 4e klasse A van het zaterdagvoetbal.