Arnemuidenaars tevreden met proef huisvuil

Enquête

Het afgelopen half jaar hebben de bewoners van Arnemuiden-Noord een extra container gekregen voor plastic verpakkingen en drank-en zuivelpakken. Daarnaast werd de grijze container voor restafval nog maar een keer per vier weken geleegd. Het doel van de proef is dat mensen hun afval beter scheiden.



Lees ook: Middelburg gaat experimenteren met afval



Groot genoeg

Meer dan de helft van de ondervraagden heeft geen enkel probleem met het scheiden van plastic verpakkingen. De inwoners hebben liever een eigen container dan dat er een verzamelcontainer in de wijk komt. De nieuwe bak met oranje deksel is volgens de bewoners van Arnemuiden-Noord groot genoeg.



Stank

Uit de enquête komen ook een aantal minpunten. Zo vinden veel inwoners dat de extra container veel ruimte inneemt. Daarnaast vragen ze zich of de container in de zomer zal gaan stinken als de bak maar een keer per vier weken wordt opgehaald.



Restafval

Het tweede deel van de proef leidt volgens de ondervraagden ook niet tot problemen: Bijna iedereen kan het restafval meestal kwijt en de bewoners ervaren niet meer stankoverlast. Na de zomer krijgen de inwoners nog een keer een enquête.