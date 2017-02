'DigiD is niet moeilijk of eng' (video)

VLISSINGEN - Op internet huurtoeslag aanvragen, werk zoeken of aan de gemeente doorgeven dat je gaat verhuizen. Belangstellenden leren het allemaal tijdens een nieuwe cursus in de bibliotheek van Vlissingen: 'Digisterker'. Want, zo zeggen de intiatiefnemers, de overheid doet steeds meer digitaal en daarom is het belangrijk mee te kunnen komen.