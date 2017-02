'Vreselijk om mijn koeien zo ziek te zien' (video)

Diarree

Vijf jaar geleden werden de koeien van melkveehouder Johan Brouwers uit Ossenisse een voor een ziek. De ene koe kreeg een ontsteking aan de longen, de andere diarree. De boer wist niet wat zijn vee overkwam. "Het is een verschrikking." Na onderzoek bleek het te gaan om een uitbraak van BVD, een infectieziekte die lijkt op de menselijke ziekte aids. Het tast het immuunsysteem van de koeien aan waardoor ze sneller vatbaar zijn voor ziektes.



Besmettelijk

De boer schakelde de hulp in van andere koeienboeren en dierenartsen uit Zeeuws-Vlaanderen. De ziekte is besmettelijk dus is samenwerking extra belangrijk. Twee jaar geleden werd het project Uitbanning BVD gestart. Van de Zeeuws-Vlaamse boeren deed 90 procent vrijwillig aan het project mee.



Terugval

Door goede controles uit te voeren en de hygiëne op te voeren was het virus zo goed als verdwenen uit de regio. Nu het project is afgelopen, vrezen de boeren voor terugval. Als boeren zich niet aan de controles houden, ligt het virus namelijk zo weer op de loer. Brouwers vraagt de overheid om in te grijpen en rundveehouders te verplichten om maatregelen te nemen. Want op nog eens een uitbraak zit hij niet te wachten

BVD in het kort

BVD is een wereldwijd voorkomende infectie bij rundvee. Vaak is het niet meteen duidelijk dat het om BVD gaat omdat de koeien verschillende symptonen krijgen (waaronder ontstekingen en diarree). De ziekte heeft geen gevolgen voor de mens. Ook met de melk die de koe geeft, is niets aan de hand. Zodra een koe of een stier het virus draagt, kan het dier soortgenoten blijven besmetten.



Harde aanpak

Het virus moet dus op harde wijze worden aangepakt. Want zwangere koeien kunnen het ook doorgeven aan de kalfjes. Voor de kalfjes is het virus het gevaarlijkst. Als ze al geboren worden, sterft vijftig tot tachtig procent binnen een jaar. Negentig procent van de dragers sterft voor het tweede levensjaar. Per melkkoe kan de schade variëren van 19 tot 129 euro.