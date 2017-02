Patrijzen onderzoekt overgang naar zaterdagvoetbal

'S-HEERENHOEK - Voetbalclub Patrijzen uit 's-Heerenhoek onderzoekt een overgang naar het zaterdagvoetbal. De club, die nu nog uitkomt in de 4e klasse A van het zondagvoetbal, hoopt in april duidelijkheid te hebben over de mogelijke overgang.

Liever op zaterdag

"Een grote meerderheid van het eerste en tweede elftal heeft aangegeven liever op zaterdag te willen voetballen", zegt oud-eerste elftalspeler Hubèr Rentmeester, die lid is van de werkgroep die de overgang onderzoekt. "We willen naar de toekomst van de club kijken."



Onderzoek

De werkgroep wil in maart de conclusies van het onderzoek aanbieden aan het bestuur. Waarschijnlijk volgt er dan in april een ledenvergadering waarin de leden van de club zich kunnen uitspreken over de overgang.



Sinds 1930

Patrijzen is opgericht in 1930 en speelde altijd in de zondagcompetitie van de KNVB.