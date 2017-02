Psychiatrische patiënten willen Walchers logeerhuis (video)

Sluiting

Vorig jaar sloot de psychiatrische afdeling van het ziekenhuis in Vlissingen. Wie als patiënt opgenomen moest worden, werd voortaan doorverwezen naar Emergis in Kloetinge. Maar er zou ook intensieve behandeling thuis komen, om het aantal opnamen te verminderen. Die zorg kwam het afgelopen jaar echter maar moeilijk van de grond op Tholen, Schouwen-Duiveland, de Bevelanden en Walcheren.



Actiegroep

Anderhalf jaar geleden richtten vier psychiatrische patiënten een actiegroep op: ZAAP. Zij vochten, zonder resultaat, tegen de sluiting van de PAAZ (Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis) in Vlissingen. Ze waren bang voor de drempel die Emergis als instelling veroorzaakte. "In een ziekenhuis ben je ziek, maar Emergis staat bekend als een gekkenhuis", werd toen gezegd. Een jaar later zijn ze nog altijd niet tevreden met hoe de zorg nu geregeld is.



Time-out

Ze blijven hoop houden op een tussenoplossing op Walcheren. "Een time-out, waar je tijdelijk terecht kunt. Geen PAAZ meer en de mensen niet pamperen. Maar een plek die echt op herstel gericht is, waar je goed naar jezelf kunt kijken om te voorkomen dat je de volgende keer weer opgenomen moet worden", vertelt patiënt Jos Houtzager.



Logeerhuis

De kans dat zo'n opvangplek er komt, wordt steeds groter. Vorige week werd bekend dat er één in Hulst van start gaat. Een samenwerking tussen Zeeuwse Gronden (een zorginstelling met woonvormen en behandelingen voor psychiatrische patiënten) en Emergis zorgt ervoor dat mensen die even niet meer thuis kunnen wonen, niet meteen naar de kliniek in Kloetinge hoeven. Ze kunnen in het logeerhuis tijdelijk op adem kunnen komen. Beide organisaties gaan onderzoeken of ze deze tussenvorm in de rest van Zeeland ook kunnen aanbieden.



