Gehavend Oemoemenoe staat voor debuut in kampioenspoule

Foto: Orange Pictures



Debuut

Oemoemenoe zou twee geleden al hun debuut maken in de kampioenspoule van de Ereklasse. De wedstrijd tegen 't Gooi ging toen niet door vanwege de weersomstandigheden. Een week later kon wegens dezelfde reden het duel tegen The Bassets ook niet doorgaan. Maar wat het weer de komende 24 uur ook doet, zaterdag speelt Oemoemenoe sowieso tegen HRC uit Den Haag. Als dat niet op echt gras kan, wordt er namelijk uitgeweken naar het kunstgrasveld van de Haagse vereniging.



Visum

Oemoemenoe moet het wel zonder een aantal spelers doen, die in de eerste helft van de competitie vaak op het veld stonden. Elijah Makoni zijn visum is verlopen en is teruggekeerd naar Nieuw-Zeeland. De Australische Kyran Tanuvasa is ook terug naar zijn land, hij wordt binnenkort vader. De ploeg van trainer Simon FitzGerald kan ook niet beschikken over Quinten van Dijk (knieblessure) en Jordan Kersten (achillespeesblessure).



Potgieter

In maart verloopt het visum van de Zuid-Afrikaanse Lohan Potgieter. Hij is er tegen HRC nog wel bij, maar zal daarna nog maar twee wedstrijden (Hilversum-thuis en Cas RC-uit) voor Oemoemenoe kunnen spelen.