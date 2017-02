Geld voor begrafenis moeder is binnen (video)

MIDDELBURG - Opgelucht. Dat zijn de drie kinderen uit Middelburg nu het geld voor de begrafenis van hun moeder bij elkaar is gesprokkeld. Dat zegt Richard Jansen van chocoladewinkel Chocolate Lovers in Middelburg. Dankzij zijn inzet en de crowdfundingsactie die hij mede opzette, kan de moeder aanstaande woensdag begraven worden zoals de kinderen dat wensen. Het doel, 3500 euro ophalen, is ruimschoots gehaald.

Geen uitvaartverzekering

De drie kinderen verloren afgelopen week hun moeder aan de gevolgen van kanker. Ze was 46 jaar. De moeder bleek geen uitvaartverzekering te hebben en de kinderen konden de uitvaart niet betalen. Vandaar dat er een inzamelingsactie werd gestart.



Hartverwarmend

Eén van de kinderen deed vrijwilligerswerk in de zaak van Jansen. Zij benaderde hem met de vraag om hulp. "Er kwam zoveel op de kinderen af. Er moest wat gebeuren. De crowdfundingsactie levert gelukkig voldoende op voor een fatsoenlijke begrafenis. Dat is zo fijn. Ook alle reacties zijn hartverwarmend. Nu kunnen ze eindelijk denken aan afscheid nemen en aan de manier waarop ze dat graag willen", aldus Jansen.



Zieke kinderen

Chocolate Lovers is geen gewone chocoladewinkel. Jansen en zijn mensen zetten zich in voor zieke kinderen of kinderen die het thuis niet breed hebben. Hij is dus wel wat gewend qua emoties. Maar een begrafenis regelen is toch wel iets anders. "Ik zou het zo weer doen, mocht de situatie zich opnieuw voordoen. Ik hoop het alleen niet."



