Bij acht clubs nog geen duidelijkheid over trainer

OOST-SOUBURG - Van de 86 teams die volgend seizoen actief zijn in de standaardcompetitie van de KNVB is het merendeel inmiddels voorzien van een trainer. Bij 78 clubs is al een beslissing genomen om door te gaan met de huidige trainer of is een nieuwe trainer aangesteld. Hoe staat het ervoor bij de acht clubs die nog geen duidelijkheid hebben? Een overzicht.

Domburg

Vierdeklasser Domburg hoopt over 'twee a drie weken' een opvolger voor de vertrekkende Jacques Blijlevens aan te stellen.



DwO'15

Bij vierdeklasser DwO'15, de fusieclub uit Driewegen/Ovezande, wordt de opvolger van Serge Beulens 'hopelijk binnen een week' bekend.



Stavenisse

Bij Stavenisse is de club 'in gesprek' en wordt volgende week duidelijkheid verwacht over de opvolger van de vertrekkende Jaco Kouwen.



Patrijzen

Bij Patrijzen uit 's-Heerenhoek duurt het langer. De aanstelling van de trainer valt samen met de mogelijke overstap naar het zaterdagvoetbal. Waarschijnlijk is daar pas in april duidelijkheid over. Ook niet uitgesloten wordt dat de huidige trainer Stéphane Cépèro alsnog blijft bij een overstap naar de zaterdag.

Hoofdplaat en RIA Westdorpe

Bij zowel Hoofdplaat (Marty Bekooy) als RIA Westdorpe (Jeroen van den Broeke) is onlangs een nieuwe trainer aangesteld om het huidige seizoen af te maken. Bij Hoofdplaat wordt 'over enkele maanden' de knoop definitief doorgehakt over een langer verblijf van Bekooy. Bij RIA Westdorpe wordt 'over een maand' duidelijk of Van den Broeke ook volgend seizoen voor de groep staat.



HVV'24

Bij HVV'24 uit Hulst is de Belgische trainer Pieter Ongena sinds oktober werkzaam als opvolger van de ontslagen Ralph Zegers. Eind februari wordt duidelijk of de club doorgaat met Ongena.



Terhole

Bij vijfdeklasser Terhole is nog geen besluit genomen voor volgend seizoen. Eind maart wordt duidelijk of de huidige trainer Edy de Witte blijft of vertrekt.



Overzicht

Kijk voor het uitgebreide overzicht van de trainers in het amateurvoetbal in Zeeland op onze speciale pagina.