Filmmaker baalt als een stekker van droneverbod (video)

SINT JANSTEEN - Perry Mulder uit Sint Jansteen is al anderhalf jaar bezig met een film over de Westerschelde. De financiering is bijna rond en hij hoopt dit voorjaar de eerste opnamen te gaan maken. Door het onlangs ingestelde droneverbod boven een groot deel van de Zeeuwse natuurgebieden worden zijn plannen echter flink in de war geschopt.

Natura 2000-gebieden

Sinds half november mag er boven de zogenaamde Natura 2000-gebieden in Zeeland niet meer gevlogen worden met een drone. Doel is rust voor flora en fauna. Het gaat dan onder meer om de Grevelingen, Oosterschelde, Westerschelde en het Veerse Meer. Zowel recreatieve als beroepsmatige dronevliegers zijn niet meer welkom.



Helikopter

De jonge filmmaker baalt als een stekker: "Dronebeelden zijn onmisbaar in mijn film over de Westerschelde. Je kunt daar mooie overzichtsshots mee maken. Filmopnamen maken vanuit een helikopter is veel duurder. Bovendien maakt dat veel meer lawaai boven natuurgebieden!"

Bezwaar ingediend

Perry Mulder is één van de 168 mensen die bezwaar heeft ingediend tegen de nieuwe wetgeving. Hij gaat er van uit dat de regels nog aangepast worden. "Dit kan niet. Eén groot verbod voor zo'n enorm gebied en geen onderscheid tussen professionele en recreatieve dronevliegers. Maar hoe dan ook, die Westerscheldefilm, de komt er!"



