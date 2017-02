Finale van TVOH lonkt voor Isabel (video)

HILVERSUM - Isabel Provoost heeft de halve finale van The Voice of Holland gehaald. Ook in de vierde liveshow bleef ze overeind. Ze zong Sweet Goodbyes van Krezip. De Middelburgse is nu één van de zes kandidaten die nog kans maakt op de titel The Voice of Holland.

Commentaren

De coaches waren lovend in hun commentaren en gaven haar een 8,75 gemiddeld. Het publiek beloonde haar met een 8,57. In totaal een score van 17,32. Daarmee plaatste Isabel zich ruim voor de halve finale. Waylon en haar eigen coach Sanne gaven Isabel een 9,5. "Misschien was dit wel beter dan het origineel", zei Waylon.



Eerste halve finaliste

Isabel plaatste zich als eerste voor de halve finale. Na vier deelnemers was ze de beste waardoor ze al veilig was.



'Moeilijke tijd'

Isabel Provoost was direct na afloop van haar optreden erg emotioneel. "Ik zong het nummer van Krezip speciaal voor een vriendin die een hele moeilijke tijd achter de rug heeft."



Emotioneel

De ochtend na het optreden legt ze uit waarom ze zo emotioneel werd. "Ik was tijdens het nummer de hele tijd naar haar op zoek, maar ik zag haar niet zitten. En toen kwam ik aan het einde van het nummer bij de regel die ik echt voor haar wilde zingen: 'I'll take you through the night' en net op dat moment zag ik haar zitten. En toen werd het me even allemaal te veel..."

'Danger zone'

De afgelopen twee liveshows kampte Isabel met stemproblemen. Ze kwam beide keren in de 'danger zone' terecht, maar werd beide keren gered door de stemmen van het thuispubliek.



Familie

Tijdens de repetities kwam de familie van Isabel langs. Isabel had moeite om emotie te leggen tijdens het zingen omdat ze bang was voor de emoties van haar vader. "Daar moet je wel doorheen, anders gaat het ten koste van je optreden in de studio", reageerde coach Sanne. Die woorden heeft Isabel goed in haar oren geknoopt, gezien haar uitstekende optreden tijdens de live show.

Stemproblemen

Vorige week verraste Isabel met het nummer Iris van Goo Goo Dolls. Toen bleek dat haar stemproblemen nog niet helemaal onder controle waren. Juryleden Ali B en haar eigen teamcoach Sanne Hans bleven achter haar staan en gaven haar nog het voordeel van de twijfel. Van stemproblemen was nu geen sprake. Isabel voldeed probleemloos aan de hoge verwachtingen.



Zeeuwse deelnemer

De 17-jarige Isabel Provoost deed drie jaar terug mee aan The Voice Kids. Daarin bracht ze het tot de finale. Nog niet eerder kwam een Zeeuwse deelnemer zo ver in The Voice of Holland. Annika Boxhoorn uit Tholen en de in Vlissingen opgegroeide Nigel Brown werden in eerdere edities uitgeschakeld in de eerste liveshow. Eva Auad uit Vlissingen en Marjon van Iwaarden uit Heinkenszand sneuvelden beiden al in The Battles in 2010, resp. 2013.



