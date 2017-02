Gewonden door explosie in schuur Vlissingen (video)

VLISSINGEN - Bij een explosie in een schuur aan de Merkenburg in Vlissingen vrijdagavond zouden meerdere gewonden gevallen zijn. De traumahelikopter, ambulance en brandweer werden opgeroepen.

Gewonden

De melding kwam rond 21:45 uur binnen bij de meldkamer als binnenbrand. Volgens omwonenden was er sprake van een harde klap. Ze meldden dat er in het totaal vijf personen met ambulances zijn afgevoerd. De opgeroepen traumahelikopter is niet ter plaatse geweest. Over de oorzaak van de explosie is nog niks bekend gemaakt.