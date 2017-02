Politie deelt twaalf bekeuringen uit bij Kats

KATS - De politie heeft vrijdag bij een controle bij Kats twaalf boetes uitgedeeld. Agenten hadden zich bij de 1ste Deltaweg onopvallend opgesteld met als doel om verkeersdeelnemers te betrappen met hun mobieltje in de handen. Dat lukte zes keer.

Verkeerde kentekenplaat

​De controle werd gehouden tussen 09.00 uur en 17.00 uur. Naast de zes boetes voor telefoongebruik in het verkeer werd één automobilist beboet voor het niet dragen van een gordel en werd één bestuurder betrapt op het voeren van een verkeerde kentekenplaat.

​

​Rijbewijs

​Verder kregen twee brommerrijders een boete omdat ze geen helm ophadden. Een brommerrijder bleek rond te rijden zonder brommerrijbewijs. En het brommerrijbewijs van een andere brommerrijder werd ingevorderd omdat die de toegestane maximumsnelheid met meer dan 42 kilometer per uur had overtreden.