Verkoper modelauto's: Ik moet ze wegdoen van mijn vrouw (video)

Met pijn in het hart

Sommige standhouders staan er met een dubbel gevoel. Ze zijn trots op hun modellen en op de staat ervan, maar ze vinden het ook moeilijk om er afscheid van te nemen. "Het doet dan toch ook wel een beetje pijn als ik een mooi model verkoop, als ik dan thuiskom en dat plekje in de vitrine leeg blijft. Maar mijn vrouw zegt dat ik niet alles kan blijven bewaren," aldus een standhouder uit Oude Tonge.



9000 modellen

Eén van de bezoekers komt uit Antwerpen. Hij heeft net twee boeken over, hoe kan het ook anders, auto's gekocht. "Ik geloof niet dat ik hier slaag om een automodel te kopen. Dat komt omdat ik er zelf al 9000 thuis heb staan. Verdeeld over twee kamers. Dus ik moet wel heel iets bijzonders zien, wil ik het aanschaffen."



Bijzonder exemplaar

Wat echt heel zeldzaam op de beurs is, zijn vrouwen. Tussen de honderden mannen en jongens zijn er drie te vinden. Vaak zijn ze mee met hun man. Eén vrouw is wat assertiever: "Waarom zou het geen evenement voor vrouwen kunnen zijn? Ik ga net zo goed op zoek naar mooie automodellen."



Liniaal

Bezoekers kregen bij binnenkomst een presentje. Omdat het de 25ste editie is, kregen ze een liniaal met daarop de titel van het evenement: 'De Zeeuwse Auto Model Beurs'.