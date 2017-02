Politie jaagt op motorcrosser in 's-Gravenpolder

'S-GRAVENPOLDER - De politie heeft vrijdagavond na een achtervolging dwars door 's-Gravenpolder de crossmotor van een 17-jarige jongen uit Goes in beslag genomen. De Goesenaar heeft volgens de politie een hele rits aan overtredingen begaan.

Overlast

Bij de meldkamer van de politie kwamen rond 23.00 uur twee meldingen binnen van overlast. Een motorcrosser die door ’s-Gravenpolder scheurde zou geluidshinder veroorzaken.



Stopteken

Toen de agenten arriveerden zagen ze de motorcrosser zonder verlichting over de 's-Gravenstraat rijden. De bestuurder negeerde een stopteken en ging er vervolgens met hoge snelheid vandoor, waarbij hij ook wegreed over een stoep. De motorcrosser sloeg vervolgens de Bakkerstraat in en daarbij miste hij op een haar na enkele fietsers.

Te voet

Op een veldje bij de Ambachtsstraat is de jongen van de motor afgesprongen, waarna hij probeerde om lopend te ontkomen aan de politie. Dat lukte hem niet, op de Poelvoordestraat werd hij door de achtervolgende agenten in de kraag gevat.



Geen rijbewijs

Naast het rondrijden zonder verlichting, het veroorzaken van geluidsoverlast en het wegvluchten voor de politie bleek de Goese motorcrosser ook nog eens geen rijbewijs te hebben en onverzekerd rond te rijden. De motor bleek verder geen verlichting te hebben, geen kentekenplaat en geen achteruitkijkspiegels.



Bekeuringen

Na verhoor mocht hij met vijf bekeuringen op zak weer naar huis. Hem wordt rijden zonder rijbewijs, rijden zonder geldige verzekering, rijden zonder kentekenplaat, rijden zonder verlichting, het niet dragen van de helm en het in gevaar brengen van andere weggebruikers ten laste gelegd. De officier van justitie beslist later of hij zijn motor nog terugkrijgt.