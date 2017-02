Lonink overwoog vertrek als voorzitter Veiligheidsregio (video)

Niet verstandig

"Vanuit het dagelijks bestuur en vanuit het algemeen bestuur is er een hartstochtelijk appèl op me gedaan om het niet te doen", zegt Lonink. "Ook van de commissaris van de Koning en de inspectie is er geen enkel signaal gekomen dat het beter was om op te stappen. Daar komt nog bij dat we het niet verstandig vinden om op dit moment te wisselen van bestuur. Dat zal niet bijdragen aan het oplossen van de problemen die er liggen."



Afrekenen

"Iedereen moet in de spiegel kijken, maar de organisatie heeft belang bij rust. En het belang van de organisatie staat voorop, niet dat van een individuele bestuurder", zegt Lonink. "En dat is ook het advies van Twynstra en Gudde. Dit moet je niet individueel afrekenen want dan kom je niet verder. Je gaat dan nog jarenlang bestuurlijk gekrakeel krijgen. Daarnaast is er ook sprake van een collectieve verantwoordelijkheid."



Vertrouwen opgezegd

Een meerderheid van de Middelburgse gemeenteraad heeft woensdagavond het vertrouwen opgezegd in Jan Lonink, de voorzitter van Veiligheidsregio Zeeland. Drie partijen dienden daarover een voorstel in naar aanleiding van een vernietigend rapport dat afgelopen maandag verscheen over het slecht functioneren van de veiligheidsregio.



Rapport

Maandag verscheen een rapport waaruit blijkt dat het goed mis is bij de veiligheidsregio. Conclusies waren onder andere dat de leiding gebrekkig is, de werknemers ongemotiveerd en dat er een cultuur heerst waarin 'ieder voor zich' gaat. Directeur Gerrie Ruijs, die sinds deze zomer ziek thuis zat, stapte definitief op.



'Niet de juiste persoon'

Een meerderheid in de raad van Middelburg vindt dat hij net als de directeur moet vertrekken. De raadsleden vinden dat hij niet de juiste persoon is onder wie de organisatie kan verbeteren. Ze hebben geen vertrouwen meer in hem omdat hij de directeur lange tijd de hand boven het hoofd hield en klokkenluiders uit de organisatie wegzette als onruststokers.



