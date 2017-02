Adan nipt sterker dan Pleijte in Zwaarste 10 van Zeeland

BURGH HAAMSTEDE - De crosswedstrijd "Zwaarste 10 van Zeeland" is gewonnen door de Erwin Adan. De Vlissinger was na tien kilometer sneller dan Kustmarathonwinnaar Tim Pleijte. Ronnie Overgaauw uit Zoutelande maakte het podium compleet. De wedstrijd was over onverhard terrein.

Secondenwerk

Vorige week moest Erwin Adan nog nipt het onderspit delven tegen Tim Pleijte in de Scheldesportcross, maar nu waren de rollen omgedraaid. Adan kwam na 38 minuten en 31 seconden over de streep waar hij een seconde later Tim Pleijte zag finishen.



Vasseur derde in Ritthem

Bij de Rammekensloop in Ritthem wist Patrick de Vos uit Kattendijke te winnen. De Vos liep de tien kilometer in 34 minuten en 21 seconden uit en finishte als eerste voor Adriaan van Keulen uit Middelburg en Remy Vasseur uit Vlissingen.