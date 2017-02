Kloetinge hervat competitie met uitzege

POORTUGAAL - Kloetinge is het nieuwe kalenderjaar goed begonnen. Op bezoek bij Oude Maas werd er met 1-3 gewonnen. Kloetinge legde de basis voor de overwinning in de eerste twintig minuten.

Droomstart

Kloetinge kende een droomstart in Poortugaal. Al na twintig minuten stond het 0-2 voor de ploeg van Arie van der Zouwen. Eerst kopt Julius Bliek raak uit een corner waarna Remco van Tiggele de 0-2 scoorde uit een strafschop. Tom Wuyts was even daarvoor neergehaald in het zestienmetergebied.

Geen vervolg

Kloetinge kon de goede openingsfase geen vervolg geven en kreeg vlak voor rust een tik te verwerken toen Goudt de thuisploeg terug bracht in de wedstrijd. In de tweede helft waren de beste kansen voor de thuisploeg, maar gescoord werd er door Kloetinge. Tom de Bonte besliste het duel in de blessuretijd.

Bovenin

Kloetinge blijft door de uitzege bovenin meedoen om de prijzen. In de stand voor de tweede periode klimt de ploeg nu ook over Oude Maas heen.

Scoreverloop

0-1 Bliek (8)

0-2 Van Tiggele (20/pen)

1-2 Goudt (41)

1-3 De Bonte (90+1)

Opstelling

Lentink ,Jansen, Jaap Esser (Özgan/70), Bliek, Daan Esser, Mulder(Van den Dries/77), Van Tiggele, Quinten, De Bonte, Wuyts(Duvekot/71), Van der Poel