​Hoek op eigen veld niet langs Swift (video)

HOEK - In de hoofdklasse is Hoek er niet in geslaagd om op eigen veld te winnen van Swift. Na een 1-0 voorsprong zag Hoek in de tweede helft de Amsterdammers langszij komen.

Swift gevaarlijk

Swift kreeg na acht minuten de eerste grote kans toen topscorer Bas Buimer oog in oog met Jordi de Jonghe kwam te staan, maar de aanvaller kreeg de bal er niet in. In de eerste twintig minuten waren de bezoekers enkele keren gevaarlijk uit vrije trappen van Max Gerard van Wakeren, maar De Jonghe redde enkele keren goed.



Kansen Hoek

Ook Hoek kreeg kansen. De eerste was voor Kyle Doesburg die na achttien minuten goed doorging op links maar zijn inzet was te zwak om te scoren. Twee minuten later stond Doesburg aan de basis van een grote kans voor Guillaume Clinckemaillie (foto), maar ook nu werd er niet gescoord.



Druk

Hoek ging meer druk zetten om het duel onder controle te krijgen en dat resulteerde in de goal van Clinckemaillie die beheerst binnenschoot. Na de goal van Clinckemaillie is Swift niet meer gevaarlijk geweest.



Gelijkmaker

Na rust nam Swift geleidelijk het initiatief en kwam via Jaap Smeeing op 1-1. Smeeing profiteerde van de vrijheid die hij kreeg om de gelijkmaker te maken. Spannend Daarna was de wedstrijd meer spannend dan goed. Beide ploegen kregen kansen. Hoek ontsnapte aan een achterstand maar keeper De Jonghe redde paraat.



Kans Doesburg

Namens Hoek kreeg Kyle Doesburg nog een grote kans om te scoren maar Swift-keeper Sieuwerd Teerink redde uitstekend op de kopbal van Doesburg.

Goede reeks

Swift is bezig aan een goede reeks. De ploeg heeft sinds 29 oktober al niet meer verloren (negen duels).



Tant

Bij Hoek ontbrak de zieke trainer Jannes Tant. Asssistent-trainer Wesley De Smet nam de honneurs waar en stond via WhatsApp in contact met de zieke Tant.

Scoreverloop

1-0 Clinckemaillie (31)

1-1 Smeeing (63)



Opstelling Hoek

De Jonghe, Wilson, Fitsch (Siereveld/15), Embrechts, Van Renterghem, Martens, Vandepitte, Clinckemaillie (85. Leonardo), De Groote (Lagrou/79), Pattinama, Doesburg