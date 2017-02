Valse start Oemoemenoe in kampioenspoule (video)

Vier try's

Oemoemenoe had zich ongetwijfeld meer voorgesteld van de eerste wedstrijd in kampioenspoule. Al vrij snel kwam het op achterstand door een try van HRC uit Den Haag. En omdat de aansluitende conversie ook werd benut stond het toen 7-0. Oemoemenoe kwam er niet aan te pas, want HRC scoorde voor rust nog drie try's waardoor de ploegen gingen rusten bij stand van 24-0.



Tweede helft

De tweede helft begon zoals de eerste helft, want al vrij snel kreeg Oemoemenoe de vijfde try van de wedstrijd tegen. Ook de conversie werd benut waardoor het 31-0 werd. En daarmee waren de ploegen nog niet uitgescoord want Leroy Kersten deed namens de bezoekers iets terug door uit een try de 31-5 aan te tekenen. Ook HRC wist daarna nog te scoren en daarmee kwam de eindstand op 36-5.



Ritme

Captain Joey Luitwieler vond dat zijn ploeg in de beginfase lag te slapen. "We krijgen meteen vier try's om onze oren, dat is niet goed." Het was voor Oemoemenoe pas de eerste wedstrijd, terwijl HRC al hun derde wedstrijd van 2017 speelde. "Wij hebben zeven weken rust gehad en dat is eigenlijk te lang. Je merkt dat we nog ritme moeten opbouwen."

Stand

In de stand betekent dit dat Oemoemenoe op de vijfde en voorlaatste plaats blijft staan met één punt na één wedstrijd.