MZC'11 hard onderuit tegen WNC

Verheul de beul van MZC'11

WNC liet er in de eerste helft geen gras over groeien en maakte na vijf minuten al het eerste doelpunt via Vincent Verheul. Negen minuten later schoot diezelfde Verheul zijn tweede doelpunt van de wedstrijd al binnen. Aimen Seqqal vergrootte de problemen van MZC'11 door de 3-0 binnen te schieten. Toch deed MZC'11 nog wel wat terug voor rust. Ingmar Quist zorgdemet nog een kwartier te spelen voor het enige doelpunt van MZC'11.



Degradatie

Na rust leek de storm van WNC af te nemen, maar na twintig minuten spelen kon Verheul een hattrick op zijn naam schrijven. In de slotfase maakten Verheul en Seqqal de misére voor MZC'11 compleet en zorgden voor de 6-1 eindstand.



Scoreverloop:

1-0 Verheul (5)

2-0 Verheul (14)

3-0 Seqqal (25)

3-1 Quist (27)

4-1 Verheul (65)

5-1 Verheul (82)

6-1 Seqqal (87)



Opstelling MZC'11

Zoutewelle, Holm, Schilperpoort, Vermue, Van den Linden, Torensma, Heijboer, Van Grunsven, Azzagari, Janson, Quist