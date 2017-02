Vlissingen en Hoek in districtsbeker tegen hoofdklassers

HOEK - De laatste twee Zeeuwse ploegen in de districtsbeker kennen hun route naar de finale. Vlissingen speelt in de achtste finale thuis tegen Sliedrecht en HSV Hoek gaat op bezoek bij DOSKO. In de halve finale zouden Vlissingen en Hoek elkaar aan de Irislaan kunnen tegenkomen.

DOSKO-Hoek

De loting vond plaats in de kantine van Hoek na afloop van de wedstrijd tegen Swift. De Zeeuws-Vlaamse hoofdklasser gaat begin maart op bezoek bij DOSKO. In 2014 stonden deze twee ploegen ook al eens tegenover elkaar in de kwartfinale van de beker. Toen won DOSKO na strafschoppen. De club uit Bergen op Zoom staat momenteel een-na-laatste in de Hoofdklasse B op zondag, waar ook VC Vlissingen in uit komt. Vlissingen wist dit seizoen twee keer te winnen van DOSKO.

Vlissingen-Sliedrecht

In tegenstelling tot Hoek heeft Vlissingen een thuisduel geloot. Ook zij nemen het op tegen een hoofdklasser. Sliedrecht staat dertiende in de hoofdklasse A op zaterdag en verloor vorige week nog met 1-2 van Hoek. Ook dit duel wordt begin maart gespeeld.

KNVB-beker

De loting werd verricht door Hoek-voorzitter Art van der Staal. Hij zag dat bij winst van zijn ploeg er een thuiswedstrijd volgt tegen Oosterhout of Pelikaan. Vlissingen neemt het in een eventuele kwartfinale uit op tegen de winnaar van Baronie tegen Pelikaan. Mochten Hoek en Vlissingen die duels ook winnen volgt een dubbele traktatie. Een ticket voor de KNVB-beker voor volgend seizoen én een onderling onderonsje aan de Irislaan in Vlissingen.