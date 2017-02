Man gewond bij val in schoorsteen Vlissingen-Oost

VLISSINGEN-OOST - Op een schip aan de kade in Vlissingen-Oost is een werknemer gewond geraakt bij een val in een schoorsteen. Dat gebeurde tijdens werkzaamheden. Hij is met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Volgens de veiligheidsregio is de toestand van de gewonde stabiel en is hij aanspreekbaar.

Lastig

De ernst van zijn verwondingen is nog onbekend. Ook is nog niet duidelijk hoe hij ten val kwam. Het bleek voor de hulpdiensten nog erg lastig om hem uit die schoorsteen in aanbouw te halen. Hij was bij zijn val in de scheepsschoorsteen op een platform beland op een hoogte van zo'n tien meter.



Buizen

De schoorsteen van een schip lijkt in niets op de schoorsteen van een huis. Het is eigenlijk een soort bouwwerk van zo'n dertig meter bij vijf meter die allerlei buizen voor onder meer de beluchting en de afvoer van rookgassen bevat.



Speciale brancard

De brandweer was uitgerukt met een ladderwagen en een hoogtereddingsteam. Dat team heeft hem met behulp van speciale brancard naar het dek vervoerd. Daarna is hij met brancard en al met behulp van een hijskraan naar de wal gehesen. Daar stond de ambulance al op hem te wachten.