IJzendijkenaren betrappen Roemeense fietsendieven

IJZENDIJKE - De politie heeft zaterdagavond een 39-jarige man uit Roemenië aangehouden in de Oranjestraat in IJzendijke. De Roemeen probeerde samen met meerdere andere mannen fietsen te stelen in het dorp, maar hij werd door dorpsbewoners betrapt. Zondagmiddag werd een tweede verdachte opgepakt.

Gisteren werd in #IJzendijke een man aangehouden voor een fietsen diefstal. Zojuist de 2e verdachte aangehouden. — Wijkagent Willem (@W_Pijpelink) 5 februari 2017

Fietsen

De bewoners zagen dat de Roemeen om 20.25 uur een fiets probeerde mee te nemen bij een supermarkt in het dorp. Hij was samen met nog twee of drie andere mannen bezig met de fietsen die daar geparkeerd staan.



Ontsnapt

De IJzendijkenaren hebben de Roemeen staande gehouden en overgedragen aan de politie. De andere verdachten zijn ontsnapt. De politie heeft nog naar de handlangers van de Roemeen gezocht, maar heeft hen die avond niet meer aangetroffen. Zondagmiddag heeft de politie dus alsnog een tweede verdachte opgepakt.



Tolk

Beide verdachten zijn overgebracht naar het politiecellencomplex Torentijd in Middelburg en zitten daar nog vast. Ze worden zondag wordt hij daar met behulp van een Roemeense tolk gehoord.