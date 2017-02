IJzendijke door in beker, dinsdag tegen Telstar

Strafschoppen

IJzendijke nam tegen SSS de strafschoppen beter nadat in de reguliere speeltijd het duel in 1-1 was geëindigd. Maud Kuijpers scoorde voor de 'Tieke Dames' de enige treffer. Eerder dit seizoen hadden beide ploegen in de hoofdklasse ook al tegen elkaar gelijk gespeeld. In een bloedstollende strafschoppenserie nam IJzendijke de strafschoppen beter dan SSS. Marloes Eggebeen stopte de vijfde strafschop van SSS waarna Rosanne Lammers de beslissende penalty binnen schoot.



Telstar

In de achtste finales stromen ook de acht eredivisieploegen in. Telstar staat momenteel zesde met vier gewonnen wedstrijden. Het duel wordt aanstaande dinsdag al gespeeld, thuis in Zeeuws-Vlaanderen. Mocht IJzendijke weten te stunten tegen Telstar dan volgt er een uitwedstrijd tegen Eindhoven of SC Heerenveen.