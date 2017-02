TOP Arnemuiden speelt wederom gelijk

ALPHEN A/D RIJN - TOP Arnemuiden heeft opnieuw genoegen moeten nemen met een punt in de hoofdklasse. Op bezoek bij Tempo werd met 21-21 gelijk gespeeld nadat TOP de hele wedstrijd op voorsprong had gestaan.

Moeilijke serie

TOP Arnemuiden kent een moeilijke serie. Inclusief het gelijke spel van zaterdag tegen Tempo wacht de ploeg van Arco Goedkoop nu al zes wedstrijden op een overwinning. Tegen Tempo waren er voldoende kansen om weer eens een twee punten te pakken. Halverwege de wedstrijd stond TOP vijf punten voor en leek de wedstrijd in de tas te zitten. Toch knokte Tempo zich terug in de wedstrijd en kwam het in de slotfase op 21-21 te staan. In de laatste anderhalve minuut kregen beide ploegen kansen op de overwinning, maar gescoord werd er niet meer.