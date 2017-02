Thijs Zonneveld wint MTB Beachrace

SCHARENDIJKE - De derde MTB Beachrace is gewonnen door Thijs Zonneveld. De wielrenner die ook bekend is als journalist versloeg in de finale van de wedstrijd Stefan Vreugdenhil.

Nederlands kampioen Thijs Zonneveld wint derde Strandrace Zeeland pic.twitter.com/ckeBXHq85U — Omroep Zeeland Sport (@omroepzldsport) February 5, 2017

Beachrace

De beachrace op Schouwen-Duiveland ging over 42 kilometer. De renners reden van het strand van Scharendijke naar Westenschouwen en keerden daarna weer terug. Halverwege de wedstrijd was er een kopgroepje van 12 man met daarbij ook Europees kampioen Ockeloen. In de finale bleven alleen Vreugdenhil en Zonneveld over. De derde plaats ging naar profwielrenner Ramon Sinkeldam. Bij de dames werd de wedstrijd met grote overmacht gewonnen door Europees kampioene Pauliena Rooijakkers.



Zeeuws Kampioenschap

Er was ook een Zeeuws kampioenschap verbonden aan de MTB Beachrace. Bij de mannen won Tijmen van der Vreede uit Goes. Anne van der Swaluw uit Kwadendamme kroonde zich bij de dames tot Zeeuws kampioene.

