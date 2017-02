Halve van Cadzand opnieuw gewonnen door Pleijte

CADZAND - Tim Pleijte heeft voor het vierde jaar op rij de Halve van Cadzand gewonnen. De atleet uit Vlissingen was over 21 kilometer te snel voor onder meer Erwin Harmes en Erwin Adan.

Kopgroepje

In Cadzand gingen 1000 deelnemers van start voor de halve marathon. Erwin Harmes, Tim Pleijte en Erwin Adan vormden al snel het eerste kopgroepje. Toch bleef het drietal niet makkelijk bij elkaar. Pleijte en Adan probeerden een keer weg te lopen, maar Harmes wist zich terug te knokken in de wedstrijd. Bij het keerpunt waren de drie weer bij elkaar, maar daarna zette Pleijte en Adan nog een keer aan en waren ze Harmes kwijt. In de slotfase demarreerde Pleijte nog een keer en versloeg hij ook de Vlissingse Adan. Erwin Harmes werd derde.

Engels-Wisse

Bij de vrouwen werd de wedstrijd gewonnen door Anjolie Engels-Wisse. Zij mag zich net als Tim Pleijte Zeeuws kampioen noemen op de Halve Marathon

Later vandaag volgen er meer beelden van de Halve van Cadzand