Grote behoefte aan samenkomst weduwen en weduwnaren (video)

'Overweldigend'

De eerste bijeenkomst was zaterdag in de goederenloods van de Stoomtrein Goes -Borsele in Goes. Goossens noemt de komst van 150 weduwen en weduwnaren naar Goes 'overweldigend'. Van tevoren was hij namelijk uitgegaan van een opkomst van zo'n 25 man.



Alleen

Toen Goossens zelf weduwnaar werd, ging hij op zoek naar mensen zoals hij om samen mee te praten en ook om er samen op uit te gaan. Hij vond een groep in Brabant, maar niet in Zeeland. Dus zette hij die zelf maar op. En nu komen er ineens 150 mensen op af.



Bijzonder

"Zo bijzonder, zoveel mensen bij elkaar", zegt Goossens. "Het doel van de vereniging is om actieve weduwen en weduwnaars met elkaar in contact te brengen om elkaar een hart onder de riem te kunnen steken. Steun en herkenning vinden. We willen activiteiten organiseren als wandelingen, een fietstocht, een bezoek aan een museum of gewoon een bakje koffie op een terras."



Tranen in de ogen

Dat er nog een beetje een taboe op rust, blijkt wel. Verschillende mensen willen niet gefilmd of gefotografeerd worden. Liesbeth Smits uit Nieuwdorp begrijpt het wel. Zij is sinds anderhalf jaar weduwe." Ik heb het bijvoorbeeld ook niet aan mijn moeder verteld. Maar nu ik hier ben, het is zo fijn om bij mensen te zijn die begrijpen wat je doormaakt. Ik krijg er tranen van in mijn ogen. Ik ben zo blij dat ik gekomen ben."

Het leven vieren

Jacques uit Goes verloor zijn vrouw een half jaar terug, na een langdurig ziektebed. "Het is voor mij anders dan bijvoorbeeld iemand die plotsklaps zijn partner verliest. Ik heb er al jaren van rouw en afscheid nemen op zitten. Ik zeg daarom tegen iedereen hier: vier het leven: wij zijn er nog." Hij kijkt uit naar wandelingen maken samen met anderen en een museumbezoek.



Collega's Zeeland

Goossens koos de naam 'Collega's Zeeland' naar Brabants voorbeeld. "Lotgenoten klinkt zo zwaar en in wezen zijn we toch een soort collega's, gelijkgestemden." De initiatiefnemer benadrukt dat het een vereniging is voor mensen die iemand zoeken om leuke dingen samen te doen en dat het geen datinggroep is.



Eerste buitenactiviteit

Op vier maart is de eerste buitenactiviteit van de 'collega's': een strandwandeling.