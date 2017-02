GPC Vlissingen heeft een heuse supportersvereniging

VLISSINGEN - GPC Vlissingen speelt dit seizoen een anonieme rol in de derde klasse van het zaterdagvoetbal, maar nog niet zo heel lang geleden was de club eem trotse eersteklasser. Uit die tijd stamt ook de oprichting van de supportersvereniging, want als een van de weinige Zeeuwse clubs heeft GPC die. En de club mag dan wat lager spelen, de supporters blijven actief.

Blowers

Supporters Kenneth van Belzen en André de Hondt vertellen in het voetbalprogramma Onze Club trots over hun supportersvereniging. Kenneth denkt nog vaak terug aan de tijd in de eerste klasse. Hij zou graag zien dat zijn club weer wat hoger gaat spelen. André is trots op de blowers die de supportersvereniging heeft. Bij elke thuiswedstrijd zorgen ze voor sfeer op het sportpark.

Ouder dan de club

Het komt niet vaak voor in Onze Club dat het clubicoon van een vereniging ouder is dan de club zelf. In het geval van Rinus Kriek is dat wel zo. Hij is de negentig al gepasseerd en dus een stuk ouder dan de in 1954 opgerichte vereniging. Kriek werkte vroeger bij de post, net als het overgrote deel van de andere leden bij het ontstaan van de Gemeente Post Combinatie. Hij heeft mooie herinneringen aan de beginjaren van GPC en komt ook nu nog altijd graag en regelmatig bij zijn club.



