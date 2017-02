'Draadjes op mtb-route zijn moorddadig' (video)

VLISSINGEN - De Vlissingse MTB-vereniging Zeeuwse Kust zoekt getuigen van vandalisme op de mountainbikeroute in het Nollebos. Op het parcours dat daar is aangelegd heeft iemand touwtjes tussen de bomen gespannen, waardoor mountainbikers die aan komen rijden tegen de draad aanfietsen en op de grond vallen.

Aangifte

De touwtjes zijn zondagochtend meteen weggehaald. Volgens de vereniging kunnen deze valstrikken leiden tot ernstig letsel. Jeffrey Geerse van de mountainbikevereniging noemt de draadjes 'moorddadig'. Hij gaat dan ook aangifte doen bij de politie en roept iedereen die onlangs daar is geweest op om zich te melden, zodat de daders gepakt kunnen werden.



Vervelende ervaring

Verder wil de vereniging graag in contact komen met alle omwonenden en andere gebruikers van het Nollebos die een vervelende ervaring hebben gehad met mountainbikers. Eventuele problemen kan je volgens de vereniging alleen oplossen door met elkaar erover te praten en niet door gevaarlijke valstrikken uit te zetten voor de ander.

Uitbreiding

Het deel van de route waar de draadjes waren gespannen was recent aangelegd, vorige week was daar de laatste hand aan gelegd. De daders waren het klaarblijkelijk niet met die uitbreiding van het parcours eens.



​Verzet

Ook in Middelburg was er afgelopen jaar verzet tegen een nieuwe mountainbikeroute. De omwonenden tekenden toen protest aan bij de gemeente. Er liggen ook plannen voor het uitbreiden van de mountainbikeroutes op Noord-Beveland.

​

​Lees ook:

​- ​Omwonenden: mountainbikepad is zeer gevaarlijk

​- ​75 extra mountainbike-kilometers op Noord-Beveland