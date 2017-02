GOES wint ook bij hekkensluiter

BERGEN OP ZOOM - GOES heeft een verdiende overwinning geboekt in de uitwedstrijd tegen MOC'17. Het duel tussen de nummers twee en veertien uit de eerste klasse C eindigde na een 1-1 ruststand in een 1-3 overwinning voor de ploeg van trainer John Karelse.

De Kroo

GOES kwam sterk uit de startblokken. Al in de vijfde minuut zette Mart de Kroo de Bevelandse ploeg op een 0-1 voorsprong.

Op slag van rust maakte MOC'17 gelijk toen aanvaller Brian Kruf de 1-1 op het scorebord zette.



De Winter

Al vroeg in de tweede helft nam GOES weer de leiding via Tim de Winter die de 1-2 binnen kopte. Na een uur spelen moest MOC'17 verder met tien man toen buitenspeler Twan van Mechelen zijn tweede gele kaart pakte. Vijf minuten later profiteerde GOES van de man meer situatie. Tim de Winter scoorde weer met zijn hoofd en bracht de marge op twee doelpunten: 1-3.



Scoreverloop

0-1 De Kroo (5)

1-1 Kruf (45)

1-2 De Winter (46)

1-3 De Winter (65)



Rode kaart: Van Mechelen, MOC'17 (2x geel/59)



Opstelling GOES

Uyl, Klap, Rentmeester, Dekker, Van Hecke, De Winter, Hollemans, De Kroo, Franse (Kroon/46), Schalkwijk, Kabwe Manengela