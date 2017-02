Uitslagen amateurvoetbal zondag 5 februari

OOST-SOUBURG - VC Vlissingen heeft de verre uitwedstrijd in Heerlen winnend afgesloten. De ploeg van Ruud Pennings won met 0-2 van Groene Ster dankzij treffers van Roycel James en Regilio Pinas. In een klasse lager boekte GOES een 1-3 overwinning bij hekkensluiter MOC'17.

Hoofdklasse B

VC Vlissingen won met 0-2 bij Groene Ster en blijft hierdoor op de vierde plaats staan.

EINDSTANDEN Hoofdklasse B. Vlissingen blijft vierde na de overwinning in Limburg. #grovli pic.twitter.com/5pffODkS80 — Omroep Zeeland Sport (@omroepzldsport) February5, 2017

1e klasse C

GOES was in Bergen op Zoom met 1-3 te sterk voor hekkensluiter MOC'17. Het verschil met koploper Baronie blijft vijf punten in het voordeel van de Brabanders, die tevens een wedstrijd minder gespeeld hebben.

EINDSTANDEN 1e klasse C GOES pakt drie punten tegen nummer laatst MOC'17. pic.twitter.com/5rvI8Dg7X9 — Omroep Zeeland Sport (@omroepzldsport) February 5, 2017

2e klasse E

Zeelandia Middelburg won met duidelijke cijfers van DESK en heeft hierdoor de vierde plaats op de ranglijst verstevigd.

EINDSTANDEN 2e klasse E - Ruime zege ZeelandiaMiddelburg op DESK pic.twitter.com/mYQ3TPaXfg — Omroep Zeeland Sport (@omroepzldsport) February 5, 2017

3e klasse A

HVV'24 heeft goede zaken gedaan in de strijd tegen degradatie. De ploeg uit Hulst won met 2-0 van concurrent Grenswachters. Terneuzen kende een mindere middag en verloor met 7-1 van koploper Cluzona.

EINDSTANDEN 3e klasse A. HVV'24 wint belangrijk degradatieduel van de Grenswachters. pic.twitter.com/i6cOTnboZu — Omroep Zeeland Sport (@omroepzldsport) February 5, 2017

4e klasse A

Koploper Breskens won op eigen veld met 2-1 van concurrent Clinge. De achtervolgers Hontenisse en Luctor'88 wonnen ook. Opvallende uitslag was de monsterzege van STEEN. Die ploeg won met 0-12 van hekkensluiter Corn Boys.

EINDSTANDEN 4e klasse A Breskens, Hontenisseen Luctor'88 boeken zeges en STEEN wint met dozijn aan treffers van CornBoys. pic.twitter.com/M9grHVkH9n — Omroep Zeeland Sport (@omroepzldsport) February5, 2017

5e klasse A

Titelaspirant Koewacht heeft dure punten laten liggen. De ploeg verloor met 1-3 van Hulsterloo en zag concurrent Nieuw Borgvliet wel winnen.