Belangrijke zege driebanders Dallinga

SLUISKIL - De biljarters van Dallinga.com hebben een belangrijke overwinning geboekt in de eredivisie driebanden. De Zeeuwse formatie was met 6-2 te sterk voor naaste concurrent Buffalo.nl uit Den Haag.

Voorsprong

De Belg Frédéric Caudron zette de thuisploeg op voorsprong. Hij won in twaalf beurten met 40-25 van Glenn Hofman. Jean Paul de Bruijn was daarna te sterk voor Jean van Erp en breidde de voorsprong uit naar 4-0.



Dallinga

Vervolgens moest Patrick Vasseur zijn meerdere erkennen in Jeffrey Jorissen. In de laatste partij stelde Berry Dallinga de zege veilig door in 39 beurten met 40-30 van Herman van Daalen te winnen.



Ranglijst

Door de winst klimt Dallinga naar de vierde plek op de ranglijst. De beste vier teams spelen aan het eind van het seizoen play-offs om de landstitel.