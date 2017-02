Zeeland wordt wakker: Zilveren Camera, touwtjes gespannen, MTB strandrace en afvallen

OOST-SOUBURG - Goedemorgen! Het is vandaag maandag 6 februari. Dit is het nieuws in Zeeland.

Zilveren Camera

Fotograaf Ramon Mangold uit Vlissingen heeft een Zilveren Camera gewonnen. Hij kreeg de fotoprijs in de categorie "Personen in het nieuws" voor foto's van de nieuwe bisschop van Den Bosch. Met foto's van het jongetje Tijn, die miljoenen ophaalde voor Serious Request door het lakken van nagels, werd ie derde in dezelfde categorie.



Lees verder: Fotograaf Ramon Mangold uit Vlissingen wint Zilveren Camera

Touwtjes gespannen

De Vlissingse MTB-vereniging Zeeuwse Kust zoekt getuigen van vandalisme op de mountainbikeroute in het Nollebos. Op het parcours dat daar is aangelegd heeft iemand touwtjes tussen de bomen gespannen, waardoor mountainbikers die aan komen rijden tegen de draad aan fietsen en op de grond vallen.



Lees verder: 'Draadjes op mtb-route zijn moorddadig'

MTB strandrace

De derde MTB Beachrace is gewonnen door Thijs Zonneveld. Er was ook een Zeeuws kampioenschap. Bij de mannen won Tijmen van der Vreede uit Goes. Anne van der Swaluw uit Kwadendamme kroonde zich bij de dames tot Zeeuws kampioene.



Lees verder: Thijs Zonneveld wint MTB Beachrace

Afvallen

Jan Rijn is al veertig jaar in dienst bij een bouwcentrum in Goes. En dat is niet het enige wat bijzonder is. Jan is namelijk ook nog tachtig kilo afgevallen.



Lees verder: Veertig jaar in dienst en tachtig kilo afgevallen

foto: Jos Clarijs uit Middelburg



Weer

Vandaag veel bewolking, maar van tijd tot tijd kan de zon zich even laten zien en het blijft droog. Het wordt vanmiddag 7 tot 8 graden. Er waait een zwakke wind uit verschillende richtingen.