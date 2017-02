Roompot bouwt nieuw vakantiepark in Nieuwvliet-Bad

Roompot Projects

Het vakantieresort Noordzee Beach Village in Nieuwvliet-Bad is het eerste project van de nieuwe projectontwikkelingstak van Roompot Vakanties: Roompot Projects. De grondwerkzaamheden voor de aanleg van het park zijn onlangs gestart. De verwachting is dat eind 2017 de eerste gasten hun vakantie kunnen doorbrengen. Bij een gemiddelde bezetting kunnen 2500 tot 3000 gasten terecht op het park.



Regio

Voor de bouw van het nieuwe resort wordt vooral samengewerkt met partijen uit de regio. De investering van ruim 125 miljoen euro zal dus voor een groot deel ten goede komen aan de regionale economie.



Accomodaties

Inmiddels is meer dan de helft van 166 accommodaties in de eerste fase verkocht, waarvan ruim 20 procent aan Belgen, die daarmee een tweede huis in Nederland krijgen. Het park ligt vlak bij het strand. In totaal komen er 562 accommodaties, waaronder 202 lodges, 40 beachhouses en 320 vakantiewoningen. Deze bieden ruimte aan 4 tot 16 personen. In de eerste fase worden 40 beachhouses, 63 woningen en 63 lodges opgeleverd.



Duurzaamheid

Op de accommodaties worden energiezuinige maatregelen toegepast. Zo is het houtwerk van Nederlands populierenhout dat met een speciale behandeling tot duurzaam hardhout wordt gemaakt. Ook wordt zonne-energie toegepast. Op het park is er dynamisme parkverlichting met bewegingssensor en er zijn diverse oplaadpalen voor elektrische auto’s.



ZMf

Het nieuwe vakantieresort Noordzee Beach Village in Nieuwvliet-Bad is het eerst vakantiepark dat Roompot Vakanties ontwikkelt in nauwe samenwerking met de Zeeuwse Milieufederatie (ZMf) en Landschapsbeheer Zeeland. Doel is om flora en fauna meer ruimte te geven.



2B Connect

Roompot heeft zich als eerste Nederlandse recreatiebedrijf aangesloten bij het project ‘2B Connect’, dat moet zorgen voor meer biodiversiteit op bedrijventerreinen in de grensstreek Nederland-België. Het project is een initiatief van 23 Belgische en Nederlandse instanties, waaronder ZMf en Landschapsbeheer Zeeland.