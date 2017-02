Sirenes zwijgen in groot deel van Zeeland

OOST-SOUBURG - In acht van de dertien Zeeuwse gemeenten zwegen maandag de sirenes tijdens de maandelijkse test. Volgens de Veiligheidsregio Zeeland werd dat veroorzaakt door een combinatie van een storing in een telefoonlijn en een hapering in het back-upsysteem.

Samenloop

Voor de maandelijkse test op de eerste van de maandag van de maand worden normaal gesproken drie zenders geactiveerd. Een van de drie blijkt maandag niet hebben gewerkt. Een samenloop van omstandigheden, zegt woordvoerder Brand van de Veiligheidsregio.

Stille test

De storingen zijn inmiddels verholpen en het systeem is opnieuw getest. Daar heeft niemand iets van gehoord, want het betrof een 'stille test'. Volgende maand, op maandag 6 maart, moet het signaal weer in heel Zeeland zijn te horen.



Maandelijks testen

Het maandelijks testen van het luchtalarm gaat wel stoppen. Vanaf januari 2020 zullen de sirenes niet meer maandelijks te horen zijn.



