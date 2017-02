'Strandracen is ook voor je buurman met zijn dikke buik' (video)

Europees kampioenschap

Eerst werd strandracen als goede training gezien om de winter door te komen, maar inmiddels is deze tak van de wielersport groter geworden. Er is al een Europees kampioenschap georganiseerd. Beide winnaars (Jasper Ockeloen en Pauliena Rooijakkers) deden mee in Scharendijke.



Conditie

Ook in Zeeland groeit de belangstelling. "Het is goed voor je conditie en er zitten veel facetten in qua techniek en tactiek", zegt Anne van de Swaluw uit Kwadendamme. Van de Swaluw (foto) werd in Scharendijke Zeeuws kampioen en heeft dit seizoen al veel wedstrijden gereden.



Veel kilometers

"Het seizoen is van september tot maart en ik rijd normaal gesproken elke week", zegt Derek-Jan Franse, die vanuit zijn woonplaats Westdorpe veel kilometers moet maken om aan wedstrijden mee te doen. De meeste wedstrijden zijn in Noord- en Zuid-Holland.



Afwisselend parcours

Volgens winnaar Thijs Zonneveld (foto) is Zeeland goed geschikt voor strandraces. "Er is hier veel ruimte. Het is ook afwisselend en niet alleen maar rechtdoor over het strand", aldus Zonneveld. De AD-journalist is Nederlands kampioen strandrace.



Zonneveld verwacht dat de sport in de toekomst nog groter wordt. "Het is een leuke kijksport en wedstrijden duren niet lang. Dat betekent dat er gelijk een finale gereden wordt en dat vinden renners leuk. "



Afzien

Aan de wedstrijd deden ook de profs Ramon Sinkeldam en Roy Curvers mee van Team Sunweb. Sinkeldam eindigde op de derde plaats. "Dit was echt niet leuk. Het was alleen maar mul zand. Pff, ik heb nog nooit zoveel afgezien."



Vierde editie

Organisator Coen Schild hoopt dat er volgend jaar een vierde editie van de Beachrace Zeeland wordt gereden.