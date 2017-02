Middelburg begonnen met vervangen Noordpoortbrug

Vier ton

Het college van burgemeester en wethouders trekt zo'n vier ton uit voor het laten uitvoeren van de werkzaamheden



Afgesloten

Tijdens de werkzaamheden is de brug voor al het verkeer afgesloten. Voor voetgangers en fietsers wordt naast de huidige brug een tijdelijke gemaakt. Auto's worden omgeleid.

Een tekening van de Noordpoortbrug in Middelburg rond het jaar 1750



Sloop

De daadwerkelijke sloop van de Noordpoortbrug begint op 13 februari. Het is de bedoeling dat twee weken later kan worden begonnen met het reconstrueren van de brug. Naar verwachting is de nieuwe brug begin mei klaar.



Zomer

De gemeente zou aanvankelijk afgelopen zomer al beginnen met de sloop. Maar het vervangen van de brug werd uitgesteld, omdat de nieuwe brugelementen nog niet klaar waren.



