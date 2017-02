Studenten nemen havenkantoor onder handen

ZIERIKZEE - De klas uit, de praktijk tegemoet. Voor de studenten Bouwkunde van de HZ University of Apllied Sciences is het bijna dagelijkse kost. Zo mochten de eerstejaars zich maandag presenteren aan de welstandcommissie van de gemeente Schouwen-Duiveland met een nieuw ontwerp voor het havenkantoor in Zierikzee.

Nieuw havenkantoor

Tijdens de presentatie in het gemeentehuis kwamen vijf ideeën voor zo'n nieuw havenkantoor voorbij. Het was een fictieve opdracht van de gemeente, want een nieuw kantoor is voorlopig niet nodig. De schetsen van vijf Zeeuwse architecten zijn de afgelopen weken door de studenten uitgewerkt, van de afmetingen van de kozijnen tot de wetgeving.



Plannen

Docent Bernard Vercouteren: "De plannen van de studenten zijn vandaag serieus beoordeeld. Van zo'n welstandcommissie leren de studenten de argumenten te begrijpen, hoe ze kijken naar een ontwerp." De ontwerpen werden overigens grotendeels afgekeurd, soms zag de welstandscommissie met kleine wijziging nog wel mogelijkheden.



Verhuizing

Sinds januari zitten leerlingen en docenten van de opleiding Bouwkunde niet meer in Vlissingen maar in de silo van Rothuizen-architecten in Middelburg. De tijdelijke verhuizing komt voort uit het samenwerkingsverband tussen de HZ en het architectenbureau. Het idee erachter is dat studenten middenin de praktijk van hun aanstaande werk zitten.



Lees meer: HZ Bouwkunde jaar naar Middelburg