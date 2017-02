'Waarom twintig gezinnen een gourmetstel als je kunt delen?' (video)

OOST-SOUBURG - Ze wonen nu nog in een rijtjeshuis in Oost-Souburg, maar vader Leon, moeder Jessica en kinderen Jewel en Pearl verkassen liever vandaag dan morgen naar de ecowijk die op Walcheren moet verrijzen.

Zelfvoorzienend leven

Het is de bedoeling om in eerste instantie twintig ecologische woningen en een gezamenlijk ruimte te bouwen. In 2020 moet het wijkje klaar zijn. "Wij willen heel graag zelfvoorzienend leven. Onze eigen energie opwekken en ons eigen voedsel verbouwen. Dat lukt beter als je het samen met anderen doet", vertelt Jessica.



Twintig gourmetstellen

Hoewel het gezin gesteld is op hun privacy, vinden ze het sociale aspect van ecologische woon- werkgemeenschap ook belangrijk. "We willen graag delen. Waarom heb je twintig sjoelbakken of gourmetstellen nodig? Dat zijn dingen die je maar een paar keer per jaar gebruikt en makkelijk kunt delen. Ook een gezamenlijke wasserette is een optie."

Jong en oud

De initiatiefnemers van Woon- werkgemeenschap Walcheren zijn 50-plussers, maar het is nadrukkelijk de bedoeling dat jong en oud in de ecowijk gaan wonen, zegt Jessica. "Op Facebook hebben we de groep Ecodorp Zeeland aangemaakt, juist om ook jongere mensen te bereiken. Juist voor kinderen is het ook geweldig om ergens te wonen waar het autovrij is en je veilig buiten kunt spelen."