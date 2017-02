Bekerduel IJzendijke-Telstar uitgesteld

IJZENDIJKE - Het damesteam van IJzendijke speelt morgenavond toch niet voor de beker tegen eredivisionist Telstar. IJzendijke en de KNVB blijken elkaar verkeerd begrepen te hebben bij het vaststellen van de datum voor de wedstrijd. De bedoeling is nu dat het duel in de achtste finale van de KNVB beker op dinsdag 21 februari in Zeeuws-Vlaanderen wordt gespeeld.