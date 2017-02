Savannah uit Grijpskerke is de beste paaldanseres van het land (video)

OOST-SOUBURG - Savannah Poppe (19) uit Grijpskerke mag zich een jaar lang Nederlands kampioene Paaldansen noemen. In de Maaspoort in Den Bosch veroverde ze de nationale titel. Ze plaatste zich daarmee voor het WK.

Echte sport

Savannah Poppe is sinds drie jaar paaldanseres. Op aandringen van haar moeder koos ze voor de oefeningen aan metershoge palen toen ze de turnsport eigenlijk een beetje beu was. De kampioene vindt het vervelend dat paaldansen wordt geassocieerd met erotiek, Volgens haar is het een echte sport.

En nu het WK

Poppe traint drie keer per week bij Pole Gym in Middelburg. Onder leiding van haar trainster Marieke Maas gaat ze zich voorbereiden op het wereldkampioenschap. Dat wordt op 1 en 2 juli gehouden in Den Bosch.