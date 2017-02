Droge voeten door nieuwe riolering in Yerseke (video)

YERSEKE - In Yerseke is een begin gemaakt met de aanleg van een nieuwe riolering, die een einde moet maken aan de regelmatig terugkerende wateroverlast in het dorp. Die nieuwe riolering ligt er straks speciaal voor de afvoer van het regenwater, zodat de straten niet meer overstromen en het water de huizen niet meer inloopt.

Droge voeten

Er wordt de komende tijd gewerkt in de Kerkhoekstraat in Yerseke door de Sinkegroep. Volgens Raoul Sandee van dat bedrijf moet de nieuwe riolering ervoor zorgen dat mensen droge voeten houden, ook bij hevige regenval. "De riolering voert het water af naar het laagste punt. Omdat er straks een speciale riolering ligt voor het regenwater wordt dit veel sneller afgevoerd."



Nieuwe techniek

Naast de aanleg van de riolering wordt de bestrating ook aangepakt. "We maken daarbij gebruik van een nieuwe techniek. We gebruiken geen slakken of gebroken puin als fundering, maar een soort split. Die zorgt ervoor dat het water sneller in de bodem wegzakt, en het wordt op een natuurlijke manier ook nog gefilterd", zegt Sandee.

Het is de bedoeling dat de werkzaamheden in de Kerkhoekstraat en omgeving eind april klaar zijn.



Lees ook:

- Reimerswaal versnelt aanpak wateroverlast Yerseke

- Hoosbuien zorgen voor wateroverlast