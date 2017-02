Tholen int achterstallige belasting Pluimpot alsnog

SCHERPENISSE - Vakantiepark de Pluimpot in Scherpenisse betaalt de gemeente Tholen komende tijd alsnog anderhalve ton. Het gaat om achterstallige belasting, want sinds 2013 heeft het vakantiepark door financiële problemen geen toeristenbelasting afgedragen.

Lastige kwestie

Voor de gemeente Tholen was de belastingzaak een lastige kwestie. De Pluimpot, een van de grootste vakantieparken op Tholen, is belangrijk voor het toerisme en de plicht om te betalen zou een faillissement kunnen betekenen.



Extra raadsvergadering

De zaak sleepte lang aan. De politieke partij Algemeen Belang Tholen (ABT) werd het zo beu dat een extra gemeenteraadsvergadering werd uitgeschreven. Daar bleek dat de hele gemeenteraad vond dat er iets moest gebeuren, maar niet de noodzaak van een extra vergadering zagen.



'Een substantieel deel'

Nu is er een regeling getroffen met de gemeente. Interim-manager Harry Pieters zegt dat de Pluimpot 'een substabntieel deel' van het bedrag al heeft overgemaakt. De rest moet voor 15 maart volgen. De Pluimpot wil daarna weer met frisse moed verder