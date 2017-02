Vrouw (32) komt om bij ernstig ongeluk op A58 (video)

KAPELLE - Bij een ongeluk op de A58 is maandagavond een 32-jarige vrouw uit Goes omgekomen. Ze was de bestuurder van een auto die achterop een vrachtwagen botste. Het ongeluk gebeurde rond 20.20 uur ter hoogte van Kapelle in de richting van Vlissingen. De weg is urenlang afgesloten geweest.