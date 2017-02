Vliegveld krijgt verharde landingsbaan (video)

ARNEMUIDEN - Vliegveld Midden-Zeeland krijgt eindelijk de lang gekoesterde verharde landingsbaan. Geen baan van asfalt, maar een van gras, gemengd met gemalen kunstgrasvezels. Midden-Zeeland is daarmee de eerste in Nederland.

Regen

Het vliegveld wil al heel lang een verharde landingsbaan om ook met slecht weer te kunnen vliegen. Directeur Enno Belderok: "Midden-Zeeland is één groot grasveld. Als het veel heeft geregend, dan rijden de vliegtuigen bij het opstijgen en landen het veld kapot. Als de baan verhard is, kunnen we langer doorvliegen en is er veel minder schade dan met gewoon gras."



Proefveld

Dertig centimeter van de oppervlakte van de landingsbaan wordt straks gemengd met kunstgrasvezels, oftewel versleten vezels van kunstgrasmatten. Daarna wordt er opnieuw gras ingezaaid. Belderok: "Dit spul is veel harder dan gras. We hebben sinds oktober een proefveld en daar krijg je nog geen schroevendraaier ingedrukt."

Geen asfalt

Vliegveld Midden-Zeeland heeft meer redenen om voor kunstgrasvezels te kiezen in plaats van asfalt: "Dit spul is vele malen goedkoper, het veld blijft groen en onze gasten willen helemaal geen asfalt. De vliegtuigjes die hier landen, zijn ouderwetse modellen of het zijn toeristische rondvluchten. Die doen het veel beter op gras", aldus Belderok.



Vergunning

Een jaar geleden ontving de directie van het vliegveld de vergunning om de baan te verharden. Alleen moest toen het geld nog gevonden worden. Volgens Belderok is de financiering inmiddels 'zo goed als rond' en kan er in het voorjaar gestart worden met de aanleg.



Lees ook:

- Vliegveld Midden-Zeeland mag uitbreiden

- Restaurant moet publiekstrekker vliegveld worden